Музыкальная гостиная: дуэт скрипки и фортепиано

11 Февр. 2020 2020-02-11T14:16:05+03:00

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18 февраля в Большом зале Саратовской консерватории состоится вечер камерной музыки в рамках проекта «Музыкальная гостиная». Солисты — лауреаты международных конкурсов, старший преподаватель кафедры оркестровых струнных инструментов Саратовской консерватории, выпускница Санкт-Петербургской консерватории Рю Хи Юн (скрипка), доцент кафедры специального фортепиано, кандидат искусствоведения Татьяна Сафонова (фортепиано).

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Программа концерта отличается широким охватом различных эпох. Она представлена классической стилистикой Седьмой сонаты Л. В. Бетховена, немецкими романтическими страницами Третьей сонаты И. Брамса, а также национальным колоритом Сонаты представителя саратовской композиторской школы В. Мишле.

Концерт состоится 18 февраля в 18:00 в Большом зале СГК имени Л. В. Собинова.

ИСТОЧНИК KP.RU