Молодого закладчика из Саратовской области отправили в колонию на 5,5 лет

11 Февр. 2020 2020-02-11T15:14:20+03:00

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Суд признал 21-летнего жителя Саратовской области виновным в сбыте наркотиков через закладки.

Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре региона, парень с помощью соцсетей связался с неизвестным, который предложил ему это работу. За одну дозу обещано было заплатить 250 рублей.

Уже 15 декабря 2019 года он получил первую оптовую партию марихуаны и разложил две дозы в Волжском районе города.

Его задержали сотрудники полиции, изъяли сверток с веществом. Позже молодой человек показал, где находятся остальные тайники.

Суд обязал его провести 5,5 лет в исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU