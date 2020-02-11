2020-02-11T15:14:20+03:00
Происшествия

Молодого закладчика из Саратовской области отправили в колонию на 5,5 лет

Парень прятал вещества в Волжском районе
Дарья Вострикова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Суд признал 21-летнего жителя Саратовской области виновным в сбыте наркотиков через закладки.

Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре региона, парень с помощью соцсетей связался с неизвестным, который предложил ему это работу. За одну дозу обещано было заплатить 250 рублей.

Уже 15 декабря 2019 года он получил первую оптовую партию марихуаны и разложил две дозы в Волжском районе города.

Его задержали сотрудники полиции, изъяли сверток с веществом. Позже молодой человек показал, где находятся остальные тайники.

Суд обязал его провести 5,5 лет в исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Валерий Радаев потребовал соблюдать график строительства Дворца водных видов спорта
Перед переездами на Сенном и Синодском предложено установить дополнительные пункты весового контроля
Юлия Литневская рассказала школьникам Воскресенского о праздновании 75-летия Победы
Лихач осужден за смертельное ДТП под Марксом
На завод в «Горном» требуется 5 млрд рублей
Саратовец украл через мобильный банк 5 тыс. рублей
В Вольске в гараж провалился ребенок
Бывший руководитель сети «Пятерочки» и «Магнита» стал начальником саратовской почты
Энергетики не будут устранять повреждение на трубе до потепления
Жители поселка Поливановка в Саратове в четверг останутся без воды
Михаил Ткаченко на коллегии Минпрома: Маткапиталом демографию не исправим, надо мужикам нормальную зарплату платить
В Саратове в 2020 году выявили 245 нарушений перевозки детей
Названы самые проблемные заводы Саратова
Под Новоузенском ВАЗ-2115 придавил вылетевшего из кабины водителя
Названы причины сокращения добычи полезных ископаемых в Саратовской области
Балашовский участковый поймал рецидивиста с чужим мопедом
Саратовцы пожаловались на льющийся в окна кипяток
Полицейских, убивших задержанного в Вольске, отправили в колонию на 10 и 10,5 лет
Музыкальные редкости в сольном концерте Месропа Бадаляна
На международной конференции в Саратове студенты и школьники обсудят межкультурные особенности коммуникации в разных сферах жизни