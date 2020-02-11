Молодого закладчика из Саратовской области отправили в колонию на 5,5 лет
Суд признал 21-летнего жителя Саратовской области виновным в сбыте наркотиков через закладки.
Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре региона, парень с помощью соцсетей связался с неизвестным, который предложил ему это работу. За одну дозу обещано было заплатить 250 рублей.
Уже 15 декабря 2019 года он получил первую оптовую партию марихуаны и разложил две дозы в Волжском районе города.
Его задержали сотрудники полиции, изъяли сверток с веществом. Позже молодой человек показал, где находятся остальные тайники.
Суд обязал его провести 5,5 лет в исправительной колонии строгого режима.
ИСТОЧНИК KP.RU