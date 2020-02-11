2020-02-11T14:09:27+03:00
Общество

Победительнице конкурса от саратовской «Комсомолки» вручили приз

Виктория Швейкина получила билет на концерт японской пианистки
Ольга Симонова
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Победительница конкурса от «КП-Саратов» и консерватории получила свой приз — билет на концерт японской пианистки Саяки Накая.

Виктория Швейкина получила свой приз

Виктория Швейкина получила свой приз

Виктория Швейкина пойдет на выступление в Большом зале сегодня, 11 февраля.

Напомним, концертом пианистки откроется в Саратове Год Японии, объявленный президентом России и премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

Выступление пройдет при поддержке Японского фонда и Саратовского отделения общества «Россия-Япония».

Вместе с Саяки Накая выступит Поволжский камерный оркестр и камерный оркестр СГК имени Л. В. Собинова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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