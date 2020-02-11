Победительнице конкурса от саратовской «Комсомолки» вручили приз
Победительница конкурса от «КП-Саратов» и консерватории получила свой приз — билет на концерт японской пианистки Саяки Накая.
Виктория Швейкина получила свой приз
Виктория Швейкина пойдет на выступление в Большом зале сегодня, 11 февраля.
Напомним, концертом пианистки откроется в Саратове Год Японии, объявленный президентом России и премьер-министром Японии Синдзо Абэ.
Выступление пройдет при поддержке Японского фонда и Саратовского отделения общества «Россия-Япония».
Вместе с Саяки Накая выступит Поволжский камерный оркестр и камерный оркестр СГК имени Л. В. Собинова.
ИСТОЧНИК KP.RU