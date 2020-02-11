В марте спектакли Саратовского театра оперы и балета пройдут на площадках города и области
В связи с подготовкой к капремонту Саратовского академического театра оперы и балета последние спектакли учреждения культуры на его исторической родине пройдут 29 февраля.
Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве культуры Саратовской области, зрители увидят детский балет «Снежная королева» и оперетту Штрауса «Цыганский барон».
Уже в марте спектакли и концерты пройдут на других площадках города и области. Это областная филармония имени Шнитке, центр народного творчества имени Лидии Руслановой, Балаковский театр юного зрителя, городской Дом культуры национального творчества, областной театр оперетты.
ИСТОЧНИК KP.RU