В марте спектакли Саратовского театра оперы и балета пройдут на площадках города и области

11 Февр. 2020 2020-02-11T14:31:43+03:00

В феврале состоятся последние выступления в его родном месте

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В связи с подготовкой к капремонту Саратовского академического театра оперы и балета последние спектакли учреждения культуры на его исторической родине пройдут 29 февраля.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве культуры Саратовской области, зрители увидят детский балет «Снежная королева» и оперетту Штрауса «Цыганский барон».

Уже в марте спектакли и концерты пройдут на других площадках города и области. Это областная филармония имени Шнитке, центр народного творчества имени Лидии Руслановой, Балаковский театр юного зрителя, городской Дом культуры национального творчества, областной театр оперетты.

ИСТОЧНИК KP.RU