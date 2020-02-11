«Единая Россия» внесла в Госдуму поправки, касающиеся использования маткапитала

11 Февр. 2020 2020-02-11T13:51:46+03:00

Поправки продлевают действие программы маткапитала до 31 декабря 2026 года с его ежегодной индексацией

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«Единая Россия» внесла в Госдуму поправки, которые касаются использования средств материнского капитала. Они разработаны в соответствии с поручениями президента России Владимира Путина, озвученными в Послании Федеральному собранию.

Поправки, в первую очередь, продлевают действие программы маткапитала до 31 декабря 2026 года с его ежегодной индексацией.

Теперь маткапитал будет выплачиваться семьям, где уже с 1 января 2020 года родился или был усыновлен первый ребенок. Такие семьи получат 466 617 рублей. В случае рождения или усыновления в семьях второго ребенка и последующих детей размер выплаты должен составить 616 617 рублей.

Также решение о выдаче сертификата на маткапитал будет приниматься в течение 15 дней с даты приема заявления, а не как это было ранее — в течение месяца.

- Важно сделать так, чтобы предложения президента как можно скорее заработали на практике, начали помогать семьям. Расширение программы материнского капитала, возможностей его применения – наш безусловный приоритет. После принятия закона «Единая Россия» будет помогать с его применением людям на местах, чтобы новые положения работали без бюрократии и проволочек. Задействуем для этого сеть наших отделений по всей стране, — подчеркнул секретарь Генсовета партии Андрей Турчак.

Председатель комитета Саратовской областной думы по социальной политике, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» в Ленинском районе Саратова Евгений Ковалев отметил, что инициативы, озвученные в Послании президента Федеральному собранию, являются беспрецедентными мерами социальной поддержки и касаются каждого жителя нашей страны.

- Буквально на прошлой неделе в Ленинском районе мы проводили расширенное заседание политсовета, на котором совместно с жителями обсудили меры социальной поддержки населения, предложенные президентом РФ Владимиром Путиным. Все они были позитивно восприняты многими семьями.

На территории нашей области уже действует ряд мер поддержки семей с детьми, в рамках которых предусмотрены различные денежные выплаты. В частности, с января 2012 года в нашем регионе действует закон о региональном материнском капитале. Использовать средства регионального маткапитала родители вправе на улучшение жилищных условий и получение образования детьми. В прошлом году депутатским корпусом были внесены изменения в региональное законодательство о дополнительном предоставлении права на получение регионального материнского капитала жителям области, родившим (усыновившим) третьего или последующего ребенка в 2018–2021 годы. Кроме того, с целью поддержки многодетных семей в области принят закон, предусматривающий ежемесячную денежную выплату на ребенка в возрасте до трех лет при рождении третьего и последующих детей, которым с 1 января 2020 года увеличен размер ежемесячной денежной выплаты с 6 495 до 9 723 рублей.

Для нас очень важно, чтобы жители нашей области как можно скорее смогли воспользоваться новыми мерами социальной поддержки граждан. Их принятие, безусловно, станет дополнительным подспорьем для родителей, — сказал Ковалев.

ИСТОЧНИК KP.RU