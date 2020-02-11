Саратовская область пытается получить средства на 30 троллейбусов
В правительстве Саратовской области состоялась коллегия министерства транспорта и дорожного хозяйства региона.
Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», участники обсудили работу аэропорта «Гагарин».
С августа 2019 года он пропустил 257 тыс. пассажиров. Это на 65% больше аналогичного периода прошлого года.
Также рост показали железнодорожные перевозки — на 6,1% — с 6,5 до 6,9 млн пассажиров.
По словам заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства области Ивана Козаченко, растут объемы пассажирских перевозок электротранспортом и автобусами. Однако качество оставляет желать лучшего, а износ подвижного состава велик.
Всего автопредприятия области закупили 237 новых машин. Саратов получил от области 50 млн рублей, на которые закупил семь новых троллейбусов. В лизинг планируется взять 30 троллейбусов, заявка на них подана в рамках госпрограммы по развитию агломерации. Однако аналогичные заявки поступили еще от 80 агломераций России, а субсидии получат только 20, поэтому конкуренция огромна.
ИСТОЧНИК KP.RU