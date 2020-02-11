В Саратовской области у предпринимателя арестовали спецтехнику за долг в 5 млн рублей
Мужчина не хотел добровольно отдавать деньги
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На исполнении в отделе судебных приставов по Балашовскому, Романовскому и Самойловскому районам находится производство о взыскании с предпринимателя долга по займу, а также неустойки с одного из крестьянских хозяйств.
Как рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе УФССП по Саратовской области, мужчина не хотел добровольно отдавать деньги.
Выяснилось, что ему принадлежит спецтехника, на которую вынесли запрет о совершении регистрационных действий, также арестовали один из тракторов.
Если мужчина не погасит долг, имущество будет продано.
ИСТОЧНИК KP.RU