В Саратовской области у предпринимателя арестовали спецтехнику за долг в 5 млн рублей

11 Февр. 2020 2020-02-11T12:57:17+03:00

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На исполнении в отделе судебных приставов по Балашовскому, Романовскому и Самойловскому районам находится производство о взыскании с предпринимателя долга по займу, а также неустойки с одного из крестьянских хозяйств.

Как рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе УФССП по Саратовской области, мужчина не хотел добровольно отдавать деньги.

Выяснилось, что ему принадлежит спецтехника, на которую вынесли запрет о совершении регистрационных действий, также арестовали один из тракторов.

Если мужчина не погасит долг, имущество будет продано.

ИСТОЧНИК KP.RU