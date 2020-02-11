Трое сельчан обокрали дом в Питерском районе

11 Февр. 2020 2020-02-11T12:34:08+03:00

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Полиция Питерского района раскрыла кражу из дома 47-летнего мужчины, расположенного в поселке Приозерный.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, с 20 января по 5 февраля неизвестные повредили навесной замок входной двери здания, проникли внутрь и похитили пылесос, решетку от газовой плиты, а также неисправную вытяжку.

Известно, что гражданин не проживает в здании с декабря 2018 года.

Предполагаемых преступников задержали, ими оказались 21 и 29-летний жители села Питерка, а также 36-летний мужчина из Моршанки.

Мужчины сознались в содеянном, у них изъяли похищенное.

На граждан завели уголовные дела и отпустили под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU