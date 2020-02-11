Трое сельчан обокрали дом в Питерском районе
Полиция Питерского района раскрыла кражу из дома 47-летнего мужчины, расположенного в поселке Приозерный.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, с 20 января по 5 февраля неизвестные повредили навесной замок входной двери здания, проникли внутрь и похитили пылесос, решетку от газовой плиты, а также неисправную вытяжку.
Известно, что гражданин не проживает в здании с декабря 2018 года.
Предполагаемых преступников задержали, ими оказались 21 и 29-летний жители села Питерка, а также 36-летний мужчина из Моршанки.
Мужчины сознались в содеянном, у них изъяли похищенное.
На граждан завели уголовные дела и отпустили под подписку о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU