В Саратовской области меняют места установки камер на дорогах
Их будут ставить в точках частых ДТП
Изменить размер текста:
В Саратовской области меняют места установки камер фото- и видеофиксации нарушении ПДД.
Как заявил замминистра транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области Иван Козаченко на коллегии ведомства, уже изменились точки дислокации более 100 камер.
Также в 2019 году закуплено 18 новых комплексов фиксации нарушений.
- Камеры — самая эффективная мера пресечения нарушений и снижения количества ДТП. В этом году планируем поставить от 17 до 25 новых камер. В первую очередь там, где много аварий, а не где много денег можно собрать, — заметил Иван Козаченко.
ИСТОЧНИК KP.RU