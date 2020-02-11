2020-02-11T12:33:04+03:00
Общество

В Саратовской области меняют места установки камер на дорогах

Их будут ставить в точках частых ДТП
Екатерина Семенова
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В Саратовской области меняют места установки камер фото- и видеофиксации нарушении ПДД.

Как заявил замминистра транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области Иван Козаченко на коллегии ведомства, уже изменились точки дислокации более 100 камер.

Также в 2019 году закуплено 18 новых комплексов фиксации нарушений.

- Камеры — самая эффективная мера пресечения нарушений и снижения количества ДТП. В этом году планируем поставить от 17 до 25 новых камер. В первую очередь там, где много аварий, а не где много денег можно собрать, — заметил Иван Козаченко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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