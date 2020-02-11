Из дачи под Саратовом воры вытащили 50 бутылок коллекционного вина

11 Февр. 2020 2020-02-11T12:28:12+03:00

В ГУ МВД по Саратовской области напомнили, как не лишиться имущества

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В Саратовском районе полицейские во время расследования серии краж с дачи выявили дополнительный эпизод в деятельности двоих подозреваемых.

- В октябре 2019 года мужчины взломали створку пластикового окна дачи в СНТ в районе Красного Текстильщика и украли бытовую технику. Однако главным их трофеем стали 50 бутылок коллекционного вина из погреба, которые хозяева хранили для особых случаев, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД по Саратовской области.

Всего мужчины причастны к 15 кражам. В основном их жертвами становились беспечные дачники.

В главке напомнили владельцам дачных участков, что нужно поставить сигнализацию и видеонаблюдение. Однако если такой возможности нет, то не следует оставлять на даче ценные вещи. Увезите их в город или оставьте на хранение хорошо знакомым соседям, которые постоянно проживают там. Их же можно предупредить, чтобы они сообщали вам обо всех происшествиях на участках.

Хозяевам советуют установить крепкие двери, а их оснастить сложными замками, на окна поставить решетки.

Также не стоит забывать о своей даче и чаще туда приезжать. По нерасчищенным от снега дорожкам воры поймут, что сюда никто не наведывается.

Если вы потеряли ключи от домика, срочно смените замки.

Обо всех случаях преступлений сообщайте по номеру 02 (102 — с мобильного).

ИСТОЧНИК KP.RU