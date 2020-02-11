Названы способы мошенничества в Саратовской области

11 Февр. 2020 2020-02-11T12:34:12+03:00

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Алексей Шепелев, оперуполномоченный отдела уголовного розыска УМВД России по Саратову, майор полиции, на сегодняшней пресс-конференции в «КП-Саратов» рассказал о способах мошенничества, распространенных в регионе. Один из них — просьба дать пароли, реквизиты или предложение: давайте переведем деньги на другую карту. Этим просьбам доверять нельзя.

Моделируются ситуации: якобы ваш родственник попал в аварию или у него какая-то другая проблема, нужно помочь финансово. Сначала нужно позвонить тому, кто якобы попал в беду, чтобы удостовериться, что ничего на самом деле не произошло.

Если в соцсетях знакомый просит одолжить деньги, это тоже может быть мошенник, который взломал страницу. Неизвестный счет должен насторожить, как и вопрос при этом о данных банковской карты. Можно предложить человеку приехать и забрать деньги, спросить, зачем ему нужны средства.

Опасность подстерегает и на сайтах, например, при покупке на «Авито». Человек перечисляет деньги за товар, но самой вещи не получает. Дозвониться мошенникам невозможно, а объявление висит. В этом случае можно позвонить продавцу с другого номера.

Обращать внимание надо и на доменное имя сайта. В феврале злоумышленник предложил человеку зайти на сайт, который вместо верного Ru заканчивался на Com. Оформление не вызвало подозрение, а человек лишился денег.

Также мошенники придумали присылать СМС или ММС-сообщения с открытками, чтобы увидеть которые нужно пройти по ссылке. При этом программа сама подключается к банковскому счету и деньги снимаются.

ИСТОЧНИК KP.RU