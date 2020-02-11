В Саратовской области с июля начнут штрафовать перевозчиков без терминалов оплаты картой
В Саратовской области система ГЛОНАСС установлена на 98% пригородных автобусов. В городах перевозчики устанавливают необходимое оборудование самостоятельно.
Как сообщает корреспондент «КП-Саратов», на коллегии министерства транспорта и дорожного хозяйства было отмечено, что в регионе системы оплаты проезда по безналу установлены в 1,3 тыс. трамваев и троллейбусов. Из них в Саратове 695, в Энгельсе — 236 единиц горэлектротранспорта.
Полностью обеспечить весь общественный транспорт терминалами для безналичной оплаты планируется к 30 июня 2020 года.
По словам замминистра транспорта и дорожного хозяйства Ивана Козаченко, после этой даты перевозчиков, на чьих автобусах не будет подобного оборудования, начнут штрафовать.
То же самое относится к тахографам, которые должны быть установлены на всем подвижном составе.
ИСТОЧНИК KP.RU