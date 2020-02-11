2020-02-11T12:08:37+03:00
Общество

В Саратовской области с июля начнут штрафовать перевозчиков без терминалов оплаты картой

То же самое касается установки тахографов
Екатерина Семенова
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..Фото: Александр Уриевский
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В Саратовской области система ГЛОНАСС установлена на 98% пригородных автобусов. В городах перевозчики устанавливают необходимое оборудование самостоятельно.

Как сообщает корреспондент «КП-Саратов», на коллегии министерства транспорта и дорожного хозяйства было отмечено, что в регионе системы оплаты проезда по безналу установлены в 1,3 тыс. трамваев и троллейбусов. Из них в Саратове 695, в Энгельсе — 236 единиц горэлектротранспорта.

Полностью обеспечить весь общественный транспорт терминалами для безналичной оплаты планируется к 30 июня 2020 года.

По словам замминистра транспорта и дорожного хозяйства Ивана Козаченко, после этой даты перевозчиков, на чьих автобусах не будет подобного оборудования, начнут штрафовать.

То же самое относится к тахографам, которые должны быть установлены на всем подвижном составе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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