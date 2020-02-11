В Саратовской области 1,5 тыс. студентов станут переписчиками

11 Февр. 2020 2020-02-11T11:54:32+03:00

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Вчера, 10 февраля, прошло совещание руководителя Саратовстата с главами муниципальных районов и городских округов Саратовской области.

- Эта перепись уникальна тем, что почти полностью переходит в область цифровых технологий. С 1 по 31 октября переписчики будут ходить не с бумажными бланками, а с планшетными компьютерами. В 2010 году у нас работали почти 1,6 тыс. студентов из области — порядка 20% от всех переписчиков. В этом году пригласим ориентировочно 1,5 тыс. студентов, их доля среди переписчиков должна составить 30%, — рассказал руководитель Саратовстата Вячеслав Сомов.

Он также напомнил главам администраций о необходимости установить в населенных пунктах указатели улиц, домов и квартир.

Всего во Всероссийской переписи населения в 2020 году Саратовстат планирует, что будет работать 4,4 тыс. переписчиков, а также 730 работников стационарных участков, куда жители могут обратиться сами, если не хотят пускать работников домой.

Стоит отметить, что пройти процедуру можно также на портале госуслуг.

ИСТОЧНИК KP.RU