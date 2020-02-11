В селе под Энгельсом мужчина резал скотину и зарезал сожителя сестры
В Энгельсском районе Саратовской области мужчина убил сожителя сестры.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, трагедия разыгралась в селе Заветы Ильича вечером 11 сентября.
Установлено, что 48-летний мужчина гостил у сестры в селе и помогал забивать скотину. В это время из Энгельса на такси приехал 53-летний сожитель женщины и попросил ее оплатить поездку.
Это возмутило ее брата, который упрекнул мужчину, что он не работает, ведет разгульный образ жизни, а деньги берет у сожительницы.
Мужчины поссорились, и злоумышленник ударил сожителя сестры ножом в шею. Тот скончался на месте.
Суд отправил злоумышленника на девять лет в колонию строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.
ИСТОЧНИК KP.RU