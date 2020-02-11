2020-02-11T12:10:26+03:00
Происшествия

В селе под Энгельсом мужчина резал скотину и зарезал сожителя сестры

Они поссорились из-за разгульного образа жизни последнего
Екатерина Семенова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Энгельсском районе Саратовской области мужчина убил сожителя сестры.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, трагедия разыгралась в селе Заветы Ильича вечером 11 сентября.

Установлено, что 48-летний мужчина гостил у сестры в селе и помогал забивать скотину. В это время из Энгельса на такси приехал 53-летний сожитель женщины и попросил ее оплатить поездку.

Это возмутило ее брата, который упрекнул мужчину, что он не работает, ведет разгульный образ жизни, а деньги берет у сожительницы.

Мужчины поссорились, и злоумышленник ударил сожителя сестры ножом в шею. Тот скончался на месте.

Суд отправил злоумышленника на девять лет в колонию строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Валерий Радаев потребовал соблюдать график строительства Дворца водных видов спорта
Перед переездами на Сенном и Синодском предложено установить дополнительные пункты весового контроля
Юлия Литневская рассказала школьникам Воскресенского о праздновании 75-летия Победы
Лихач осужден за смертельное ДТП под Марксом
На завод в «Горном» требуется 5 млрд рублей
Саратовец украл через мобильный банк 5 тыс. рублей
В Вольске в гараж провалился ребенок
Бывший руководитель сети «Пятерочки» и «Магнита» стал начальником саратовской почты
Энергетики не будут устранять повреждение на трубе до потепления
Жители поселка Поливановка в Саратове в четверг останутся без воды
Михаил Ткаченко на коллегии Минпрома: Маткапиталом демографию не исправим, надо мужикам нормальную зарплату платить
В Саратове в 2020 году выявили 245 нарушений перевозки детей
Названы самые проблемные заводы Саратова
Под Новоузенском ВАЗ-2115 придавил вылетевшего из кабины водителя
Названы причины сокращения добычи полезных ископаемых в Саратовской области
Балашовский участковый поймал рецидивиста с чужим мопедом
Саратовцы пожаловались на льющийся в окна кипяток
Полицейских, убивших задержанного в Вольске, отправили в колонию на 10 и 10,5 лет
Музыкальные редкости в сольном концерте Месропа Бадаляна
На международной конференции в Саратове студенты и школьники обсудят межкультурные особенности коммуникации в разных сферах жизни