В селе под Энгельсом мужчина резал скотину и зарезал сожителя сестры

11 Февр. 2020 2020-02-11T12:10:26+03:00

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В Энгельсском районе Саратовской области мужчина убил сожителя сестры.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, трагедия разыгралась в селе Заветы Ильича вечером 11 сентября.

Установлено, что 48-летний мужчина гостил у сестры в селе и помогал забивать скотину. В это время из Энгельса на такси приехал 53-летний сожитель женщины и попросил ее оплатить поездку.

Это возмутило ее брата, который упрекнул мужчину, что он не работает, ведет разгульный образ жизни, а деньги берет у сожительницы.

Мужчины поссорились, и злоумышленник ударил сожителя сестры ножом в шею. Тот скончался на месте.

Суд отправил злоумышленника на девять лет в колонию строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU