Зарплату дорожных рабочих в Саратовской области обещано довести до 32 тыс. рублей

11 Февр. 2020 2020-02-11T11:39:58+03:00

Она должна сравняться со средней по ПФО уже в 2020 году

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На коллегии областного министерства транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области обсудили ситуацию с зарплатами в профильных предприятиях.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», на коллегии выступил депутат областной думы Александр Санниниский. Он поинтересовался, какую минимальную зарплату следует платить дорожным рабочим и отметил, что в соседней Пензенской области те намного выше.

- Без достойной оплаты не сможем привлечь хороших специалистов и потеряем в качестве. Мы уделяем пристальное внимание проблеме, проводим консультации с руководством дорожных организаций. В сравнении с Пензой зарплаты сильно отличаются. Но у соседей не было катаклизмов в дорожной сфере, предприятия развивались, себестоимость работ там ниже, и они могут платить дорожникам больше. У нас только начинается становление предприятий, недавно их было всего два в области, которые могли качественно выполнять ремонт дорог. Сейчас таких уже 10-12, они покупают технику, — заявил министр транспорта и дорожного хозяйства Николай Чуриков.

Он также отметил поддержку в этом вопросе со стороны председателя Госдумы Вячеслава Володина и губернатора Валерия Радаева. Так, уже достигнута договоренность в 2020 году довести среднюю зарплату в отрасли до 32 тыс. рублей, что сравняется с уровнем по ПФО.

- Есть проблемы. Зарплата напрямую связана с производительностью труда. Дорожное строительство — те отрасль, где процветает теневая занятость. Необходимо это исключить, и тогда все встанет на свои места. Главное требование — достичь средней зарплаты по ПФО. Чем больше ваши работники будут получать, тем лучше у них настрой будет и качество работы, — уверен Александр Стрелюхин.

ИСТОЧНИК KP.RU