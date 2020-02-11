Мошенничество в Саратовской области: реальная история жертвы

11 Февр. 2020 2020-02-11T11:43:25+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 11 февраля, Елена Шуваева рассказала в пресс-центре «КП-Саратов», как она стала жертвой мошенничества.

Звонок застал ее врасплох, женщина уже оделась, чтобы идти в аптеку. Ей позвонил якобы работник банка и сказал, что переключит на службу безопасности. Начался разговор с молодым человеком.

Гражданка не была настроена на беседу и предложила обсудить все завтра, но мошенник убедил ее уделить ему хотя бы пять минут.

- Вы не представляете, как он меня закрутил. Я была наслышана, что нельзя говорить код банка, но он его и не спросил. Мне предложили посмотреть через мобильное приложение, все ли на месте. Все 6 тыс. лежали на счете. Мне сказали о попытке взлома, что нужно обезопасить себя, установить двойную защиту, — рассказала женщина.

Она скачала незнакомую программу и услышала призыв положить телефон на стол. После этого ее спросили о счете в другом банке, в приложение которого женщина уже не помнила, когда заходила. Мошенники рассказывали о соглашении между организациями.

Тут у гражданки появились подозрения, она позвонила в службу одного из банков и узнала, что никаких соглашений нет.

Сотрудник банка сказал — это мошенник, нужно вызывать полицию и держать его на связи.

Правоохранители приехали, скомандовали отключать вызов. Выяснилось, что звонящие успели снять деньги со счета — 122 тыс.рублей и еще взяли один кредит — 100 тыс. рублей, со ставкой в 19,5%. Его нужно выплачивать полгода.

После этого гражданка отправилась в этот банк, где сначала сотрудники не признавались в кредите, но после уточнения от сотрудников из другого банка о наличии этой операции и настойчивого интереса потерпевшей — согласились. Однако ни отсрочку, ни отмену сделать не захотели.

Сейчас уголовное дело открыто, правоохранители уже встречались с представителями организаций.

Женщина считает, что банки должны нести ответственность за своих пользователей и вкладчиков, нужно, чтобы они отвечали по закону.

Отмечено, что сейчас даже появилась статья в УК — 158 часть «Г» — мошенничество с карт.

ИСТОЧНИК KP.RU