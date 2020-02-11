2020-02-11T11:33:55+03:00
Общество

Завтра саратовские девятиклассники пройдут итоговое устное собеседование

Оно станет условием для допуска к ГИА
Ольга Симонова
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Девятиклассники Саратовской области завтра, 12 февраля, пройдет итоговое устное собеседование по русскому языку.

Как сообщили «КП-Саратов» в региональном министерстве образования, его прохождение станет условием для допуска к ГИА и позволит проверить навыки устной речи у школьников.

Отметим, что впервые устные собеседования для девятиклассников провели в 2019 году. Тогда в нем приняли участие 22 тыс. школьников.

Ожидается, что в этом году их будет столько же. В учебных заведениях, где сейчас введен карантин по ОРВИ и гриппу, будет выбрана другая дата. Также в каждой школе предусмотрены три даты проведения — 12 февраля, 11 марта и 18 мая. Те ученики, что не смогут по уважительной причине пройти собеседование завтра, сделают это в любую из этих дат.

До этого, в 2017 и 2018 годах, для подготовки к введению собеседования в России провели тренировочные апробации. В них поучаствовали более 800 тыс. девятиклассников, в том числе 20 тыс. в Саратовской области. Итоги проверки на практике показали, что регионы готовы к устному собеседованию.

Школьники выполнят четыре задания: чтение текста вслух, пересказ текста с привлечением дополнительной информации, монологическое высказывание по одной из выбранных тем, диалог с экзаменатором-собеседником.

- Чтобы его пройти, школьнику дается 15-16 минут, девятиклассникам с ограниченными возможностями и детям-инвалидам можно увеличить время до 45 минут. Результаты будут известны не позднее 17 февраля, — рассказала областной министр образования Ирина Седова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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