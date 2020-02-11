2020-02-11T11:36:50+03:00
Общество

В Саратовской области на 43,5% стало больше случаев интернет-мошенничеств

Общее число зарегистрированных случаев идет на убыль
Дарья Вострикова
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Сегодня, 11 февраля, на пресс-конференции в «КП-Саратов» стала известна статистика по мошенничеству в Саратовской области.

Известно, что за истекший период 2020 года зарегистрировано 166 афер. Число общеуголовных, по сравнению с 2019 годом, снизилось на 33,8% (с 219 до 145), с использованием интернета возросло на 43,5% (с 62 до 89) мобильных средств связи — увеличилось на 84% (с 25 до 45), с использованием банковских карт снизилось на 38% (с 13 до 8).

Кроме того, зарегистрировано 70 фактов краж денег с банковских счетов, рост составил 141,4%.

За 2020 период количество зарегистрированных преступлений уже превысило 290, из них 129 — мошенничество с помощью интернет-магазинов, 84 — хищение денег с банковских карт, 13 — с помощью вирусных программ.

Всего потерпевшие потеряли за этот год более 5 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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