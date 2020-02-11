Изменения по карантину в школах Саратовской области

11 Февр. 2020 2020-02-11T11:35:36+03:00

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За выходные дни в Саратовской области изменилась ситуация по карантину в образовательных заведениях.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе министерства образования, по данным на 10 февраля, отменены занятия во всех школах Саратова, Балашова, Пугачева, Ртищева, Петровска.

Также под карантин попали школы Балаковского, Базарно-Карабулакского, Краснокутского, Красноармейского, Энгельсского, Духовницкого, Питерского, Новоузенского районов. Снят карантин в образовательных учреждениях Александрово-Гайского, Балашовского, Балтайского, Вольского, Лысогорского, Новобурасского, Ртищевского, Саратовского районов.

Кроме того, 11 февраля 2020 года занятия приостановлены в 4 школах Аткарского района, 1 школе Аркадакского района, 14 школах Балашовского района, 3 школах Воскресенского района, 18 школах Вольского района, 5 школах Екатериновского района, 4 школах Ершовского района, 2 школах Ивантеевского района, 3 школах Краснопартизанского района, 5 школах Калининского района, 5 школах Марксовского района, 6 школах Озинского района, 6 школах Петровского района, 5 школах Пугачевского района, 2 школах Перелюбского района, 2 школах Романовского района, 3 школах Ртищевского района, 3 школах Ровенского района, 2 школах Самойловского района, 1 школе Татищевского района, 1 школе Турковского района, 1 школе Хвалынского района, 1 школе Федоровского района, 6 школах Советского района.

Также 11 февраля 2020 года занятия приостановлены в профессиональных образовательных организациях и вузах Саратова, Базарнокарабулакском техникуме агробизнеса и Вольском и Новобурасском филиалах техникума, Балашовском техникуме механизации сельского хозяйства и Аркадакском филиале техникума, Александрово-Гайском политехническом лицее, Петровском агропромышленном лицее, Энгельсском колледже профессиональных технологий, Губернаторском автомобильно-электромеханическом техникуме г. Балаково, Энгельсском промышленно-экономическом колледже, Вольском педагогическом колледже им. Ф.И. Панфёрова, Сельскохозяйственном техникуме им. К. А. Тимирязева, Энгельсском политехникуме, Новоузенском агротехнологическом техникуме, Энгельсском механико-технологическом техникуме, Балаковском промышленно-транспортном техникуме им. Н.В. Грибанова, Балаковском политехническом техникуме, Аткарском политехническом лицее, Вольском строительном лицее.

Занятия приостановлены в 21 государственной общеобразовательной организации, подведомственной министерству образования области (Саратов, Энгельс, Петровск, Балаково, Вольск, Балашов, Калининск),

Во всех указанных выше образовательных организациях различная дата завершения приостановки занятий — от 11 до 18 февраля.

ИСТОЧНИК KP.RU