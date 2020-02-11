2020-02-11T11:19:19+03:00
Общество

«Ростелеком» построил оптическую сеть для Саратовского радиотелепередающего центра

Екатерина Семенова
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«Ростелеком» завершил создание оптической инфраструктуры для филиала Российской телевизионной и радиовещательной сети «Саратовский ОРТПЦ». Компания построила оптические линии до 48 передающих вышек. Защищенные высокоскоростные каналы связи обеспечивают качественную и бесперебойную доставку цифрового телевизионного сигнала.

- Сложность проекта заключалась в удаленности объектов. Для подключения передающих вышек к оптической сети построено 155 км линий. Несмотря на большой объем работы, в сотрудничестве с коллегами из радиопередающего центра мы завершили проект в короткие сроки, — отметил Михаил Федоров, технический директор Саратовского филиала ПАО «Ростелеком».

«Саратовский ОРТПЦ» — основной оператор эфирного телевидения в регионе. В октябре прошлого года Саратовская область отключила аналоговое вещание федеральных телеканалов и завершила переход на цифровой сигнал.

- Трансляцию российских общедоступных теле- и радиоканалов мы ведем с помощью спутниковых цифровых систем. Наземные оптические линии, защищенные от внешних воздействий и помех, станут резервными для доставки контента, а в перспективе — основой для дальнейшего развития инфраструктуры радиотелепередающего центра, — сказал Андрей Попов, главный инженер филиала РТРС «Саратовский ОРТПЦ».

«Ростелеком» обладает большим опытом строительства и эксплуатации сетей связи с высоким запасом надежности. Учитываются и растущие потребности клиентов в новых технологичных сервисах. Оптическую инфраструктуру компании используют многие крупные отечественные предприятия и государственные структуры.

«Ростелеком» назначен единственным исполнителем по подключению более пяти тыс. объектов (вышек) ФГУП «РТРС» в соответствии с Распоряжением Правительства РФ № 1809-р от 14.08.2019 года.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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