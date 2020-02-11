Саратовец украл из магазинов игровую приставку и жесткий диск
Саратовец украл из магазинов игровую приставку и жесткий диск.
Саратовца заподозрили в кражах техники из магазинов. Видео с ним попало на камеру наблюдения.
Как сообщили «КП-Саратов» в УМВД Саратова, из сетевого магазина в Заводском районе украли игровую приставку за 13,3 тыс. рублей.
Через несколько дней преступление произошло в Октябрьском районе. Там из торговой точки был похищен жесткий диск за 4 750 рублей.
Вор попал на камеры. На записи видно, как мужчина берет со стеллажа товар, смотрит на него, а потом кладет в сумку.
Полицейские поймали злоумышленника — 34-летнего саратовца, ранее не привлекавшегося к уголовной ответственности. Гражданин сообщил, что решил своровать из-за нехватки денег. Похищенную технику он сдал в комиссионный магазин.
Подозреваемому выписана подписка о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU