11 Февр. 2020 2020-02-11T10:57:31+03:00

Саратовец украл из магазинов игровую приставку и жесткий диск.

Мужчина заявил полицейским, что пошел на преступление из-за нехватки денег [видео]

Изменить размер текста: A A

Саратовца заподозрили в кражах техники из магазинов. Видео с ним попало на камеру наблюдения.

Как сообщили «КП-Саратов» в УМВД Саратова, из сетевого магазина в Заводском районе украли игровую приставку за 13,3 тыс. рублей.

Через несколько дней преступление произошло в Октябрьском районе. Там из торговой точки был похищен жесткий диск за 4 750 рублей.

Вор попал на камеры. На записи видно, как мужчина берет со стеллажа товар, смотрит на него, а потом кладет в сумку.

Полицейские поймали злоумышленника — 34-летнего саратовца, ранее не привлекавшегося к уголовной ответственности. Гражданин сообщил, что решил своровать из-за нехватки денег. Похищенную технику он сдал в комиссионный магазин.

Подозреваемому выписана подписка о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU