2020-02-11T11:18:08+03:00
Общество

Транзитные магистрали Саратова передадут в Минтранс 28 февраля

Город сэкономит 300 млн рублей
Екатерина Семенова
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..Фото: Александр Уриевский
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На коллегии регионального Минтранса 11 февраля председатель правительства Саратовской области Александр Стрелюхин заявил, что 28 февраля должны вынести решение гордумы о передачи транзитной сети Саратова на областной уровень.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», после этого их ремонт и содержание станут вопросом областного министерства.

- В связи с этим в бюджете Саратова освободится около 300 млн рублей затрат на содержание, ремонт, освещение. Это оценка в первом приближении, — заметил Стрелюхин.

Документы на проекты дорожной отрасли следующего года должны быть готовы к 1 декабря, чтобы в начале года заключать контракты.

- Следует учитывать самые современные методы работ, материалы, — напомнил министерству Стрелюхин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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