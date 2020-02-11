Транзитные магистрали Саратова передадут в Минтранс 28 февраля
На коллегии регионального Минтранса 11 февраля председатель правительства Саратовской области Александр Стрелюхин заявил, что 28 февраля должны вынести решение гордумы о передачи транзитной сети Саратова на областной уровень.
Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», после этого их ремонт и содержание станут вопросом областного министерства.
- В связи с этим в бюджете Саратова освободится около 300 млн рублей затрат на содержание, ремонт, освещение. Это оценка в первом приближении, — заметил Стрелюхин.
Документы на проекты дорожной отрасли следующего года должны быть готовы к 1 декабря, чтобы в начале года заключать контракты.
- Следует учитывать самые современные методы работ, материалы, — напомнил министерству Стрелюхин.
ИСТОЧНИК KP.RU