2020-02-11T11:10:40+03:00
Происшествия

С начала года 420 саратовцев отдали деньги мошенникам

За минувший год таких преступлений было зарегистрировано около двух тыс.
Дарья Вострикова
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..Фото: Дарья Вострикова
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Сегодня, 11 февраля, в Международный день безопасного интернета, в пресс-центре «КП-Саратов» обсудили актуальную тему. Началась пресс-конференция на тему «Интернет: как не стать жертвой».

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», в пресс-конференции принимают участие: Владислав Пылаев, начальник штаба УМВД России по Саратову, полковник внутренней службы и Алексей Шепелев, оперуполномоченный отдела уголовного розыска УМВД России по Саратову, майор полиции, а также Елена Шуваева, которая стала жертвой мошенничества.

По словам Владислава Пылаева, в 2019 году в Саратове было зарегистрировано более двух тыс. преступлений через интернет. В 2020 году — уже 420.

Правоохранители отметили, что мошенники часто представляются сотрудниками банка и сообщают о списании денег со счета. Для предотвращения этого требуется совершить ряд действий, которые в итоге и приводят к хищению средств. Чаще всего подобные звонки поступают из Московской области.

- Мошенники являются психологами, они играют на чувстве страха, говорят уверенным голосом, представляются звучными именами, например Юрий Соболев. Это нужно злоумышленникам для включения чувства страха у жертвы, чтобы заставить ее перевести деньги, — заявил полковник.

Правоохранитель призвал жителей региона не вестись на тех, кто во время звонка сходу начинает разговор о деньгах.

- Могут позвонить под предлогом выигрыша, компенсаций, в этом году женщину обманули даже под предлогом компенсации советских вкладов. Для получения «призов» требуется перевести налог и доставку — именно эти деньги и получают злоумышленники. Нужно помнить — ни рубля вы не получите, деньги обретет лишь мошенник, — заявил Пылаев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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