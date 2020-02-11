В Энгельсе юные вымогатели требовали от подростков деньги

11 Февр. 2020 2020-02-11T11:01:49+03:00

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В Энгельсе Саратовской области завершено расследование уголовного дела в отношении 19-летней девушки и 18-летнего юноши.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, ее обвиняют в вымогательстве и грабежах, а его только в вымогательстве.

Следствие считает, что ночью 2 августа девушка с парнем, который на тот момент не достиг совершеннолетия, находились в кафе на улице Тельмана. Они потребовали у двух других юных посетительниц заведения 1,5 тыс. рублей. При этом злоумышленники угрожали в случае неповиновения расправиться как с жертвами, так и с их родителями.

Кроме того, девушка похитила золотую и серебряную цепочки.

Потерпевшие отдали юноше требуемую сумму, которую он присвоил. Его сообщница, обидевшись, что ей ничего не досталось, вновь начала шантажировать девушек. Она вызвала их на новую встречу и велела отдать 3 тыс. рублей. Одна из жертв вымогательства отдала ей банковскую карту, на которой было 3,4 тыс. рублей, и телефон. Однако злоумышленница на этом не остановилась. Она забрала телефон у второй девушки, а с другой сняла джинсовую куртку.

Однако и этого ей показалось мало. Она ударила одну из девушек по голове и потребовала еще 8 тыс. рублей.

После этого потерпевшие рассказали обо всем родителям, а те обратились в полицию.

Помимо того, ранее, ночью 6 августа, та же 19-летняя девушка потребовала у своей сверстницы 5 тыс. рублей, также применив насилие. Еще она заставила отдать ей серьги.

Юноша в период с 7 по 16 июля требовал от несовершеннолетнего 1,5 тыс. рублей, угрожая физической расправой. Тот принес ему лишь 500 рублей, поэтому шантажист потребовал еще 2 тыс. рублей. Когда жертва стала его избегать, юноша разозлился и сумма требования возросла до 15 тыс. рублей. После этого подросток обратился в полицию.

Сейчас девушка арестована. Парень изначально находился под домашним арестом, но так как неоднократно нарушал его, суд также отправил его под стражу.

Свою вину оба признались и раскаялись. Уголовное дело направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU