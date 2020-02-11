В Балакове рецидивист украл инструменты через окно

11 Февр. 2020 2020-02-11T09:52:23+03:00

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Полиция Балаковского района раскрыла кражу у 45-летнего мужчины.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, с 30 января по 8 февраля неизвестные разбили окно его дома на улице Сергея Лазо.

Пропала тепловая пушка, мотокультиватор, шуруповерт, электрогазонокосилка, радиоприемник.

Предполагаемого преступника задержали, им оказался 26-летний рецидивист.

На мужчину завели уголовное дело, после чего отпустили под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU