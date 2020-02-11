В Балакове рецидивист украл инструменты через окно
Мужчину задержали
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Полиция Балаковского района раскрыла кражу у 45-летнего мужчины.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, с 30 января по 8 февраля неизвестные разбили окно его дома на улице Сергея Лазо.
Пропала тепловая пушка, мотокультиватор, шуруповерт, электрогазонокосилка, радиоприемник.
Предполагаемого преступника задержали, им оказался 26-летний рецидивист.
На мужчину завели уголовное дело, после чего отпустили под подписку о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU