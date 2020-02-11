В больнице Энгельса у пенсионерки украли телефон

11 Февр. 2020 2020-02-11T09:37:31+03:00

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Полиция Энгельсского района раскрыла кражу у 70-летней женщины в городской больнице.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, гражданка лишилась Samsung Galaxy A10 стоимостью почти 9 тыс. рублей.

О случившемся правоохранителям сообщил ее 53-летний родственник.

Предполагаемого преступника задержали, им оказался 28-летний рецидивист.

На мужчину завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU