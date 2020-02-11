В больнице Энгельса у пенсионерки украли телефон
Сумма ущерба составила почти 9 тыс. рублей
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Полиция Энгельсского района раскрыла кражу у 70-летней женщины в городской больнице.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, гражданка лишилась Samsung Galaxy A10 стоимостью почти 9 тыс. рублей.
О случившемся правоохранителям сообщил ее 53-летний родственник.
Предполагаемого преступника задержали, им оказался 28-летний рецидивист.
На мужчину завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU