В Саратовской области в седьмой раз напишут диктант по немецкому языку

11 Февр. 2020 2020-02-11T09:51:27+03:00

Будет организовано восемь площадок в регионе

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В Саратове с 20 по 26 февраля пройдет всероссийская открытая акция «Tolles Diktat» по инициативе общественных организаций российских немцев. Она приурочена к международному Дню родного языка, который учрежден ЮНЕСКО в 1999 году и отмечается 21 февраля.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве внутренней политики и общественных отношений Саратовской области, принять участие в акции может любой желающий.

Всего в регионах организуют восемь площадок: в Саратове, Энгельсе, Балакове, Вольске, Балашове, Марксе, а также в двух селах Марксовского района. Также можно будет присоединиться к акции, написав диктант онлайн.

Онлайн-трансляция мероприятия пройдет 21 февраля в 19:00.

ИСТОЧНИК KP.RU