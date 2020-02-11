2020-02-11T09:00:57+03:00
Общество

Саратовская область занимает 35-е место в РФ по количеству больных ВИЧ

Зарегистрировано 1 025,77 больных на 100 тыс. населения
Дарья Вострикова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Саратовская область с 2012 года входит в число высокопораженных ВИЧ-инфекцией регионов, занимая 35 место в РФ.

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, в Саратове зарегистрировано 8 636 зараженных — 1 025,77 на 100 тыс. населения. В Балакове таких людей 4 183 — 2 011,11 на 100 тыс. населения, в Вольске — 1 591 — 1 720,97 на 100 тыс. незараженных, в Энгельсе — 2 231 — 722,21 на 100 тыс. населения.

Известно, что за период регистрации инфекции в Саратовской области родилось 3 417 детей от больных ВИЧ матерей, статус подтвердился у 5,1% из них.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В селе под Энгельсом мужчина резал скотину и зарезал сожителя сестры
Зарплату дорожных рабочих в Саратовской области обещано довести до 32 тыс. рублей
Мошенничество в Саратовской области: реальная история жертвы
Завтра саратовские девятиклассники пройдут итоговое устное собеседование
В Саратовской области на 43,5% стало больше случаев интернет-мошенничеств
Изменения по карантину в школах Саратовской области
«Ростелеком» построил оптическую сеть для Саратовского радиотелепередающего центра
Саратовец украл из магазинов игровую приставку и жесткий диск
Транзитные магистрали Саратова передадут в Минтранс 28 февраля
С начала года 420 саратовцев отдали деньги мошенникам
Врио начальника ГИБДД по Саратовской области проведет прямую линию
В Энгельсе юные вымогатели требовали от подростков деньги
В Балакове рецидивист украл инструменты через окно
В Саратов приедет эвакуированный из очага коронавируса человек
В больнице Энгельса у пенсионерки украли телефон
В Саратовской области в седьмой раз напишут диктант по немецкому языку
Саратовцы опасаются мошенников на съемках сериала «Жуки»
В Балаковском районе мужчина избил пенсионерку ради 750 рублей
В Энгельсе женщина на Peugeot влетела в Cadillac
Житель Ершовского района отработает мат в адрес полицейского
Саратовской области в 2020 году нужно более 4 млрд рублей, чтобы выполнить указания Путина