Саратовская область занимает 35-е место в РФ по количеству больных ВИЧ
Зарегистрировано 1 025,77 больных на 100 тыс. населения
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Саратовская область с 2012 года входит в число высокопораженных ВИЧ-инфекцией регионов, занимая 35 место в РФ.
Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, в Саратове зарегистрировано 8 636 зараженных — 1 025,77 на 100 тыс. населения. В Балакове таких людей 4 183 — 2 011,11 на 100 тыс. населения, в Вольске — 1 591 — 1 720,97 на 100 тыс. незараженных, в Энгельсе — 2 231 — 722,21 на 100 тыс. населения.
Известно, что за период регистрации инфекции в Саратовской области родилось 3 417 детей от больных ВИЧ матерей, статус подтвердился у 5,1% из них.
ИСТОЧНИК KP.RU