В Заводском районе пропала 13-летняя девочка
В Заводском районе Саратова пропала без вести 13-летняя девочка.
В распространенной сводке УМВД отдела №4 сообщается, что 10 февраля около часа дня Ангелина Сапелкина вышла из дома на 1-м Санаторном проезде и не вернулась. До настоящего момента нахождение ребенка не известно.
На вид девочке 13–15 лет, рост 168 см, славянской внешности, худощавого телосложения, глаза серые, волосы светло-русые до плеч.
На момент пропажи была одета в короткую темно-синюю куртку, кремового цвета шапку и шарф, черные джинсы и черные ботинки.
При себе имела iPhone 5s белого цвета.
ИСТОЧНИК KP.RU