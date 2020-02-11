2020-02-11T08:58:33+03:00
Происшествия

В Заводском районе пропала 13-летняя девочка

Она вышла из дома на 1-м Санаторном проезде 10 февраля и не вернулась
Екатерина Семенова
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В Заводском районе Саратова пропала без вести 13-летняя девочка.

В распространенной сводке УМВД отдела №4 сообщается, что 10 февраля около часа дня Ангелина Сапелкина вышла из дома на 1-м Санаторном проезде и не вернулась. До настоящего момента нахождение ребенка не известно.

На вид девочке 13–15 лет, рост 168 см, славянской внешности, худощавого телосложения, глаза серые, волосы светло-русые до плеч.

На момент пропажи была одета в короткую темно-синюю куртку, кремового цвета шапку и шарф, черные джинсы и черные ботинки.

При себе имела iPhone 5s белого цвета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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