2020-02-11T08:20:39+03:00
Происшествия

Жителя Воскресенского района оштрафовали за незаконную вырубку деревьев

Мужчина заплатил 28 тыс. рублей
Дарья Вострикова
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Суд признал 50-летнего жителя Воскресенского района виновным в незаконной вырубке и краже деревьев.

Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, по версии следствия мужчина в ноябре 2019 года без соответствующего разрешения вырубил две сосны и украл 266 деревьев этой же породы.

Согласно решению мирового судьи гражданина оштрафовали на 28 тыс. рублей.

Начальник ГКУ «Саратовское областное лесничество» получил представление с требованием привлечь к ответу главного лесничего Усовского участкового лесничества за бездействие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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