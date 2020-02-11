2020-02-11T08:16:25+03:00
Общество

Депутат Саратовской областной думы Андрей Воробьев поздравил ветерана ВОВ с наступающим 75-летием Победы

Екатерина Семенова
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В год памяти и славы депутат Саратовской областной думы Андрей Воробьев побывал в гостях у ветерана Великой Отечественной войны Ефима Михеевича Дегтярева.

Во время встречи ветеран подробно рассказал о событиях военного времени, которые до сих пор живут в его памяти. Свой фронтовой путь он начал в 1943 году. Призвали его в армию из совхоза «Аргон». Прослужил в запасном полку в городе Моздок Чеченской Республики, потом в городе Уфа Башкирской Республики, а следующие полгода провел в городе Бийск Алтайского края. Был рядовым, минометчиком. С боями в составе 168 Краснознаменной дивизии 410-го стрелкового полка он дошел до Финской границы. Далее его перебросили на Прибалтийский фронт, направление — Эстония, Латвия, Литва. В августе 1944 года Ефим Михеевич был серьезно ранен и получил инвалидность II группы. В мае 1945 года вернулся домой.

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После войны Ефим Дегтярев работал преподавателем истории, директором школы, начальником штаба гражданской обороны и руководителем секретной части на Энгельсском клеевом заводе, а также занимался военно-патриотическим воспитанием молодежи. Ефим Михеевич награжден Орденом Отечественной войны I степени, медалью «За победу над Германией» и другими наградами.

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Депутат поблагодарил ветерана за проявленный героизм и мирное небо над головой. Поздравил его с наступающим праздником и вручил подарки.

- Мы отдаем дань воинскому, трудовому и нравственному подвигу нашего народа. Низкий поклон всем ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла. Память о героизме, стойкости и силе духа фронтовиков будет жить в веках и объединять российский народ. Наш долг — не забывать о великом подвиге ветеранов и передавать знания подрастающему поколению! — поделился Андрей Воробьев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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