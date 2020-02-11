В Балакове из-за курения в постели сгорел мужчина
В Балакове Саратовской области на ночном пожаре погиб мужчина.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, трагедия произошла в доме на улице Степная.
Фото СУ СКР по Саратовской области
Жильцы дома заметили возгорание в квартире, где проживал 47-летний мужчина. После тушения пожара труп хозяина дома был обнаружен на кровати. На теле имелись сильные ожоги.
Кроме того, в квартире был еще один человек — 58-летний приятель погибшего. Его госпитализировали.
Установлено, что пожар начался на кровати, где найден труп. По предварительной версии, причиной стало неосторожное обращение с огнем при курении.
Фото СУ СКР по Саратовской области
По итогам проверки будет принято процессуальное решение.
ИСТОЧНИК KP.RU