В Балакове больше месяца ищут Виктора Ковалева
29-летний мужчина пропал 6 января
Виктор Ковалев
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В Балакове Саратовской области пропал без вести 29-летний мужчина.
Как сообщили «КП-Саратов» волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт», Виктора Ковалева ищет с 6 января.
На вид мужчина нормального телосложение, его рост составляет 173 см. Глаза серо-голубые, волосы русые, коротко стриженые.
На момент пропажи был одет в куртку красного и черного цветов с капюшоном, черные утепленные брюки, черные кроссовки и черную вязаную шапку.
Особые приметы - шрам под подбородком.
ИСТОЧНИК KP.RU