Эпидпорог по ОРВИ и гриппу в Саратовской области првышен на 82%
Темпы роста заболеваемости снизились
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В Саратове и по области продолжается эпидемия гриппа и ОРВИ.
Как сообщили «КП-Саратов» в Роспотребнадзоре, за неделю с 3 по 9 февраля зарегистрировано 23 079 случаев заболеваемости ОРВИ.
По совокупному населению эпидпорог превышен на 82,19%. Отмечено снижение темпов заболеваемости в Саратове. Здесь за неделю зарегистрировано 7 976 случаев. Это на 6,05% выше эпидпорога.
ИСТОЧНИК KP.RU