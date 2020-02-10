Эпидпорог по ОРВИ и гриппу в Саратовской области првышен на 82%

10 Февр. 2020 2020-02-10T16:20:23+03:00

Изменить размер текста: A A

В Саратове и по области продолжается эпидемия гриппа и ОРВИ.

Как сообщили «КП-Саратов» в Роспотребнадзоре, за неделю с 3 по 9 февраля зарегистрировано 23 079 случаев заболеваемости ОРВИ.

По совокупному населению эпидпорог превышен на 82,19%. Отмечено снижение темпов заболеваемости в Саратове. Здесь за неделю зарегистрировано 7 976 случаев. Это на 6,05% выше эпидпорога.

ИСТОЧНИК KP.RU