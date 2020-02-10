В Балашове водителя МАЗа насмерть зажало между кабиной и полуприцепом
Мужчина проводил ремонтные работы
Фото ГИБДД по Саратовской области
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Сегодня, 10 февраля, в 15:50 на улице Горохова 4 в Балашове 61-летнего водителя МАЗа насмерть зажало грузовиком с полуприцепом.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном УГИБДД, мужчина во время работ находился между кабиной и полуприцепом.
Грузовик сам по себе начал двигаться вперед и гражданина зажало.
Он получил смертельные травмы, от которых скончался.
ИСТОЧНИК KP.RU