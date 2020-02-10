2020-02-10T15:40:39+03:00
Общество

Саратовские спортсмены взяли две бронзы Чемпионата и Первенства мира по зимнему триатлону

Состязания прошли в Италии
Дарья Вострикова
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С 7 по 11 февраля в Италии проходит Чемпионат и Первенство мира по зимнему триатлону.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве молодежной политики и спорта Саратовской области, на гонки заявились 193 спортсмена из 17 стран.

В их числе был саратовец Дмитрий Брегеда, который взял бронзу среди мужчин. Эту же награду среди юниорок завоевала Полина Садовая, спортсменка из областного центра.

Жительница Саратова Екатерина Карпова пришла седьмой в гонке среди молодежи до 23 лет.

В первый день прошла эстафета-микс. Полина стала стала победителем Первенства в составе команды России среди юниоров 18-19 лет. Дмитрий Брегеда выступал за вторую команду России в смешанной эстафете в группе «элита», показав пятое время среди эстафетных команд в неофициальном зачёте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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