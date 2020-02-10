Сотрудники колонии в Саратовской области отработали навыки стрельбы

10 Февр. 2020 2020-02-10T15:45:48+03:00

Они также узнали правила применения оружия при побеге

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В Саратовской области сотрудники колонии №23 в Красноармейском районе провели учения.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе ведомства, были отработаны навыки стрельбы из автомата Калашникова и пистолета Макарова.

Кроме того, до сведения личного состава довели правила применения оружия в случае побега осужденных.

ИСТОЧНИК KP.RU