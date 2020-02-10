Сотрудники колонии в Саратовской области отработали навыки стрельбы
Они также узнали правила применения оружия при побеге
Фото УФСИН по Саратовской области
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В Саратовской области сотрудники колонии №23 в Красноармейском районе провели учения.
Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе ведомства, были отработаны навыки стрельбы из автомата Калашникова и пистолета Макарова.
Кроме того, до сведения личного состава довели правила применения оружия в случае побега осужденных.
ИСТОЧНИК KP.RU