Двое жителей Аткарска отправятся в колонию за грабеж в кафе
Суд признал двух жителей Аткарска в возрасте 20 и 29 лет виновными в грабеже.
Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, в ночь с 27 на 28 октября 2019 года мужчины распивали спиртное в подвале кафе на улице 30 лет Победы в Аткарске.
Они заметили 30-летнего местного жителя, который сидел за стойкой.
Позже злоумышленники, находясь у одного из домов на улице Гоголя в городе, избили этого человека по лицу и отобрали телефон, с которого перевели на свой банковский счет 1,7 тыс. рублей. Также они отобрали имущество на сумму свыше 15 тыс. рублей.
В зале суда мужчины признали свою вину и раскаялись в содеянном.
Теперь один из них проведет три года в исправительной колонии строгого режима, второго отправили на год в исправительную колонию общего режима.
ИСТОЧНИК KP.RU