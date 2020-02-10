Двое жителей Аткарска отправятся в колонию за грабеж в кафе

10 Февр. 2020 2020-02-10T15:43:47+03:00

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Суд признал двух жителей Аткарска в возрасте 20 и 29 лет виновными в грабеже.

Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, в ночь с 27 на 28 октября 2019 года мужчины распивали спиртное в подвале кафе на улице 30 лет Победы в Аткарске.

Они заметили 30-летнего местного жителя, который сидел за стойкой.

Позже злоумышленники, находясь у одного из домов на улице Гоголя в городе, избили этого человека по лицу и отобрали телефон, с которого перевели на свой банковский счет 1,7 тыс. рублей. Также они отобрали имущество на сумму свыше 15 тыс. рублей.

В зале суда мужчины признали свою вину и раскаялись в содеянном.

Теперь один из них проведет три года в исправительной колонии строгого режима, второго отправили на год в исправительную колонию общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU