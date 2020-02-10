Житель Саратовской области попался на мошенничестве с билетами «Банка приколов» в Санкт-Петербурге
Уроженец Пугачева Саратовской области был задержан в аэропорту «Домодедово».
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу, 34-летнего мужчину подозревают в мошенничестве.
По версии следствия, 8 декабря, находясь у входа в универсам на проспекте Косыгина, он попросил у прохожего его банковскую карту, чтобы перевести родственникам недостающую сумму для покупки квартиры.
Когда они пришли по адресу — в дом №14 на улице Белорусская — мужчина поменял настоящие деньги в сумме 220 тыс. рублей и 20 тыс. долларов на билеты «Банка приколов».
Было возбуждено уголовное дело. После задержания мужчины в Москве, его передали сотрудникам уголовного розыска Санкт-Петербурга.
Сейчас полиция устанавливает другие возможные эпизоды мошенничества.
ИСТОЧНИК KP.RU