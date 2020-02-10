Житель Аркадакского района угрожал матери убийством бензопилой

10 Февр. 2020 2020-02-10T15:01:19+03:00

Изменить размер текста: A A

Суд признал 37-летнего жителя села Красное Знамя Аркадакского района виновным в угрозе убийством.

Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, установлено, что днем 4 декабря мужчина находился в одном из домов на улице Гагарина вместе со своей 60-летней матерью.

Он разозлился на ее просьбу заготовить дрова и начал угрожать убийством. Пьяный мужчина приближался к ней с включенном бензопилой.

В зале суда гражданин полностью признал свою вину.

Теперь он проведет 200 часов на обязательных работах.

ИСТОЧНИК KP.RU