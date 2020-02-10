Житель Аркадакского района угрожал матери убийством бензопилой
Мужчину отправили на обязательные работы
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Суд признал 37-летнего жителя села Красное Знамя Аркадакского района виновным в угрозе убийством.
Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, установлено, что днем 4 декабря мужчина находился в одном из домов на улице Гагарина вместе со своей 60-летней матерью.
Он разозлился на ее просьбу заготовить дрова и начал угрожать убийством. Пьяный мужчина приближался к ней с включенном бензопилой.
В зале суда гражданин полностью признал свою вину.
Теперь он проведет 200 часов на обязательных работах.
ИСТОЧНИК KP.RU