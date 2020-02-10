Приставы будут депортировать нелегалов из Саратовской области в 15 стран

10 Февр. 2020 2020-02-10T15:55:42+03:00

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Нелегалов из Саратовской области будут депортировать в 15 стран мира. В их числе — Украина, Грузия, Египет, Азербайджан, Беларусь, Армения, Казахстан, Нигерия, Молдова, Пакистан, Узбекистан, Турция, Таджикистан, Киргизия и Туркменистан.

Для решения вопроса по организации перевозок самолетами региональное Управление Федеральной службы судебных приставов объявило аукцион.

Выигравшая организация должна будет заниматься вопросом брони, переоформления, покупки и возврата билетов, работать на сложных маршрутах, оказывать справки — в любое время суток.

На эти цели будет выделено 900 тыс. рублей. Начальная цена услуги авиаперевозок составляет 786 735 рублей, а оставшуюся часть заложили, исходя из предполагаемых дополнительных расходов.

Согласно технической документации конкурса, дороже всего налогоплательщикам обойдется депортация нелегалов в Пакистан — билет туда обойдется в 102 тыс. рублей. Отправить домой нигерийских нелегалов будет стоить 91 тыс. рублей за билет, далее по дороговизне Молдова (54 тыс. рублей за билет) и, как ни странно, граничащий с Саратовской областью Казахстан (51 тыс. рублей).

Судя по сумме в 786 тыс. рублей за авиаперевозки, в каждую из стран планируется отправить по одному нелегалу.

Заявки можно подавать до 18 февраля, победителя выберут 19 числа.

ИСТОЧНИК KP.RU