Саратовец остался без Land Cruiser за долг в 700 тыс. рублей
Мужчина не вернул займ
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На исполнении в Волжском райотделе Саратова находился производство о взыскании 700 тыс. рублей займа в пользу физического лица.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном УФССП, гражданин не вернул деньги в установленный срок, не реагировал ни на какие требования.
Выяснилось, что на него зарегистрирован Toyota Land Cruiser Prado, которую нашли сотрудники службы и арестовали.
Если мужчина не отдаст деньги, транспорт будет продан в счет долга.
ИСТОЧНИК KP.RU