Саратовец остался без Land Cruiser за долг в 700 тыс. рублей

10 Февр. 2020 2020-02-10T15:45:47+03:00

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На исполнении в Волжском райотделе Саратова находился производство о взыскании 700 тыс. рублей займа в пользу физического лица.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном УФССП, гражданин не вернул деньги в установленный срок, не реагировал ни на какие требования.

Выяснилось, что на него зарегистрирован Toyota Land Cruiser Prado, которую нашли сотрудники службы и арестовали.

Если мужчина не отдаст деньги, транспорт будет продан в счет долга.

ИСТОЧНИК KP.RU