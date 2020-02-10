Под Саратовом психически больной мужчина ударил женщину топором, а полицейского — ножом

10 Февр. 2020 2020-02-10T15:21:41+03:00

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В Балтайском районе Саратовской области местного жителя будут судить за насилие в отношении представителя власти и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, уголовное дело возбуждено в отношении 48-летнего мужчины.

Двое сотрудников полиции 10 декабря приехали в одно из сел района к гражданину. Однако тот на пороге сразу ударил обоих ножом в живот. Несмотря на бронежилет, один правоохранитель получил ранение, которое расценивается как тяжкий вред здоровью. Второй не пострадал.

Помимо этого, накануне, 9 декабря, мужчина у себя дома ударил обухом топора по спине жену брата, сломав ей два ребра. А также угрожал брату убийством.

Экспертиза показала, что подсудимый не мог осознавать свои действия и их опасность из-за психического расстройства.

Сторона обвинения просит суд отправить мужчину на принудительное лечение.

ИСТОЧНИК KP.RU