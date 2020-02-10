Под Саратовом психически больной мужчина ударил женщину топором, а полицейского — ножом
В Балтайском районе Саратовской области местного жителя будут судить за насилие в отношении представителя власти и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, уголовное дело возбуждено в отношении 48-летнего мужчины.
Двое сотрудников полиции 10 декабря приехали в одно из сел района к гражданину. Однако тот на пороге сразу ударил обоих ножом в живот. Несмотря на бронежилет, один правоохранитель получил ранение, которое расценивается как тяжкий вред здоровью. Второй не пострадал.
Помимо этого, накануне, 9 декабря, мужчина у себя дома ударил обухом топора по спине жену брата, сломав ей два ребра. А также угрожал брату убийством.
Экспертиза показала, что подсудимый не мог осознавать свои действия и их опасность из-за психического расстройства.
Сторона обвинения просит суд отправить мужчину на принудительное лечение.
ИСТОЧНИК KP.RU