Рецидивист из Советского района украл у матери технику
Похищенное он продал своему знакомому
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Суд признал 29-летнего рецидивиста из Советского района виновным в краже.
Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, 12 ноября 2019 года около 13:15 в станции Наливная мужчина унес из дома, который принадлежал его семье и четыре года пустовал, холодильник, стиральную машину и микроволновую печь.
Имущество было его 47-летней матери, которая проживает в Сургуте.
Похищенное гражданин продал своему знакомому.
Сумма ущерба составила 17 тыс. рублей.
Теперь мужчина проведет восемь месяцев в исправительной колонии строгого режима.
ИСТОЧНИК KP.RU