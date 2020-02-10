Рецидивист из Советского района украл у матери технику

10 Февр. 2020 2020-02-10T15:17:31+03:00

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Суд признал 29-летнего рецидивиста из Советского района виновным в краже.

Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, 12 ноября 2019 года около 13:15 в станции Наливная мужчина унес из дома, который принадлежал его семье и четыре года пустовал, холодильник, стиральную машину и микроволновую печь.

Имущество было его 47-летней матери, которая проживает в Сургуте.

Похищенное гражданин продал своему знакомому.

Сумма ущерба составила 17 тыс. рублей.

Теперь мужчина проведет восемь месяцев в исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU