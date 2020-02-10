2020-02-10T15:05:49+03:00
Происшествия

Житель Ершова отработает долг перед дочерью и сыном по алиментам

Мужчина недодал более 40 тыс. рублей
Дарья Вострикова
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Суд признал 38-летнего жителя Ершова виновным в неуплате алиментов на свою 15-летнюю дочь и 12-летнего сына без уважительной причины.

Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, мужчина уже проводил 30 часов на обязательных работах, но исправлять положение не торопился. При этом он зарабатывал деньги, но тратил их только на себя.

За долг свыше 40 тыс. рублей гражданин проведет полгода на исправительных работах и будет отдавать 15% от своей зарплаты в казну государства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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