Саратов и Энгельс оскорбили на карте народных прозвищ городов

10 Февр. 2020 2020-02-10T14:58:36+03:00

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Саратов и Энгельс с негативом назвали на карте неофициальных названий и прозвищ городов, которые приняты в народе.

Жители Саратовской области негативно отозвались о своих родных населенных пунктах на карте народных прозвищ городов России.

Так, Саратов стал «Сараем» и «Засратовом», Энгельс переквалифицировался в «Лос-Энгелес».

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Однако несколько городов названы уважительно. В их число попала Пенза: «Пензас-сити, штат Пензас», Буинск — «Буэнос-Айрес».

В основном преобладают названия, которые показывают не совсем любовь граждан к российским городам. Жигулевск с подачи пользователей стал «Жигой», Тольятти — «Автоградом», Казань — «Казлянью», Чебоксары — «Чебосраками».

ИСТОЧНИК KP.RU