Усилиями марксовской прокуратуры трое человек из дома-интерната попали к врачу
Марксовская межрайонная прокуратура выявила нарушения исполнения законодательства о здравоохранении в районной больнице.
Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, в декабре 2019 трое проживающих в подлесновском доме-интернате для престарелых и инвалидов записались через электронную регистратуру к офтальмологу.
Однако в день визита их не приняли из-за отсутствия у сопровождающей медсестры амбулаторных карт.
Однако закон гласит, что этим должны заниматься сотрудники поликлиники и работники офтальмологического кабинета.
Прокурор внес представление в адрес главврача учреждения, после чего врача привлекли к ответственности.
Больные попали на осмотр, их документы направлены на проведение медико-социальной экспертизы для оформления инвалидности.
ИСТОЧНИК KP.RU