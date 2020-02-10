Усилиями марксовской прокуратуры трое человек из дома-интерната попали к врачу

10 Февр. 2020 2020-02-10T11:57:58+03:00

Изменить размер текста: A A

Марксовская межрайонная прокуратура выявила нарушения исполнения законодательства о здравоохранении в районной больнице.

Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, в декабре 2019 трое проживающих в подлесновском доме-интернате для престарелых и инвалидов записались через электронную регистратуру к офтальмологу.

Однако в день визита их не приняли из-за отсутствия у сопровождающей медсестры амбулаторных карт.

Однако закон гласит, что этим должны заниматься сотрудники поликлиники и работники офтальмологического кабинета.

Прокурор внес представление в адрес главврача учреждения, после чего врача привлекли к ответственности.

Больные попали на осмотр, их документы направлены на проведение медико-социальной экспертизы для оформления инвалидности.

ИСТОЧНИК KP.RU