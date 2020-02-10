Приверженца пьяной езды из Саратова отправили на исправительные работы

10 Февр. 2020 2020-02-10T11:36:53+03:00

Гражданина на два года лишили прав

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Суд признал 20-летнего саратовца виновным в неоднократной пьяной езде.

Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, 1 января молодой человек без прав сел за руль ВАЗ-2105 и отправился кататься по областному центру.

Водителя остановили сотрудники ДПС, предложили пройти освидетельствование на состояние опьянения, однако он отказался.

Мужчина признал свою вину, его отправили на 120 часов обязательных работ с лишением прав на два года.

ИСТОЧНИК KP.RU