2020-02-10T11:36:53+03:00
Происшествия

Приверженца пьяной езды из Саратова отправили на исправительные работы

Гражданина на два года лишили прав
Дарья Вострикова
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Суд признал 20-летнего саратовца виновным в неоднократной пьяной езде.

Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, 1 января молодой человек без прав сел за руль ВАЗ-2105 и отправился кататься по областному центру.

Водителя остановили сотрудники ДПС, предложили пройти освидетельствование на состояние опьянения, однако он отказался.

Мужчина признал свою вину, его отправили на 120 часов обязательных работ с лишением прав на два года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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