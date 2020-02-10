Бандитский беспредел в Саратове попал в передачу «Следствие вели...»

10 Февр. 2020 2020-02-10T11:29:32+03:00

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Громкое уголовное дело в Саратове стало основой сюжета передачи «Следствие вели...» в Леонидом Каневским на канале НТВ.

Передача вышла 9 февраля под названием «Маркиз с большой дороги» и повествует о событиях 1988 года.

- В милицию обращается семейная пара и сообщает: бандиты требуют с них огромную сумму, угрожая убить ребенка. На подготовку операции практически нет времени. Во время захвата бандитов ситуация выходит из-под контроля, начинается перестрелка. Озверевшие уголовники перемещаются по городу, в их руках оказываются сразу несколько заложников, — говорится в описании выпуска.

Речь идет о банде вымогателей под предводительством вора в законе Манджавидзе. Тогда саратовским правоохранителям не удалось задержать по горячим следам. Их обнаружили в Москве и арестовали во время очередного преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU