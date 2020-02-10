Бандитский беспредел в Саратове попал в передачу «Следствие вели...»
Громкое уголовное дело в Саратове стало основой сюжета передачи «Следствие вели...» в Леонидом Каневским на канале НТВ.
Передача вышла 9 февраля под названием «Маркиз с большой дороги» и повествует о событиях 1988 года.
- В милицию обращается семейная пара и сообщает: бандиты требуют с них огромную сумму, угрожая убить ребенка. На подготовку операции практически нет времени. Во время захвата бандитов ситуация выходит из-под контроля, начинается перестрелка. Озверевшие уголовники перемещаются по городу, в их руках оказываются сразу несколько заложников, — говорится в описании выпуска.
Речь идет о банде вымогателей под предводительством вора в законе Манджавидзе. Тогда саратовским правоохранителям не удалось задержать по горячим следам. Их обнаружили в Москве и арестовали во время очередного преступления.
ИСТОЧНИК KP.RU