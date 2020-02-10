В Саратове двое мошенников обманом набрали кредитов на 707 тыс. рублей

10 Февр. 2020 2020-02-10T12:00:46+03:00

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Прокуратура Саратова утвердила обвинительное заключение по делу в отношении 38-летнего жителя Воронежа и 48-летнего мужчины из Красноярского края.

Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, мужчины обвиняются в мошенничестве, один из них еще в подделке документов.

По версии следствия, с 30 мая по 4 июня 2019 года житель Воронежа купил в Интернете бланки документов, паспорт гражданина РФ и страховое свидетельство. Он заполнил бумаги, поставил оттиск печати организации, где якобы работал несуществующий человек.

Мужчина передал документы подельнику, который представился тем лицом, на кого было все оформлено, придя в банк. Ему дали свыше 337 тыс. рублей в одном учреждении и 370 тыс. рублей в другом.

Полученные деньги мошенники потратили на себя, сейчас они находятся под стражей.

Их судьбу решит Октябрьский районный суд.

ИСТОЧНИК KP.RU